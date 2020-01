Serie B, ufficialità: colpo Tabanelli per il Frosinone, Molinaro e Monachello al Venezia, Bocalon al Pordenone

Diverse operazioni di mercato sono state ufficializzate in Serie B questo 15 gennaio.

Andrea Tabanelli è un nuovo giocatore del Frosinone. Il centrocampista classe ’90 arriva dal Lecce, a titolo definitivo.

La Feralpisalò ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Cittadella per il trasferimento in maglia granata dell’attaccante Francesco Stanco, ex giocatore del Pisa, che torna così al club veneto dove aveva già giocato alcuni anni fa.

Il Sassuolo ha comunicato la cessione di Luca Mazzitelli all’Entella. Il centrocampista approda in biancazzurro in prestito con obbligo di riscatto.

Molto attivo è il Venezia che ha tesserato l’esperto difensore Cristian Molinaro, l’ex Juventus e Torino ha siglato un accordo con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2020. E’ stato inoltre ufficializzato da parte del Pordenone uno scambio di attaccanti con il Venezia. Gaetano Monachello lascia i ramarri e, tramite l’Atalanta, passa tra le fila dei lagunari. Compie il percorso inverso Riccardo Bocalon, che passa in prestito con opzione di riscatto alla corte di Attilio Tesser.