Serie C, 17a giornata: Lucchese-Carrarese in parità, cade il Livorno, vincono Pistoiese e Grosseto, pari in extremis per il Pontedera

Si è disputata questo pomeriggio la 17a giornata di serie C girone A, ultimo turno di questo 2020, con la ripresa del campionato prevista per il 10 gennaio.

Tra le toscane esce sconfitto il Livorno a Como per 1-0, articolo dedicato nella propria pagina, pari per il Pontedera che trova il secondo gol proprio allo scadere portando a casa un punto da Vercelli; vittorie invece per la Pistoiese (in casa sul Novara) e per il Grosseto (sul campo della Pro Sesto).

Alle ore 17:30 si è infine giocato il derby tra Lucchese e Carrarese, finito 1-1: marmiferi avanti con Infantino, prima del pari rossonero con Bianchi.