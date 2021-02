Serie C, 23°turno: tracollo clamoroso del Livorno, bene il Pontedera a Renate

Serie C – Girone A – 23°giornata

Olbia – Pro Sesto POSTICIPATA

12:30

Novara – Alessandria 2-1

15:00

Pistoiese – Pro Patria 0-2 (in corso – iniziata alle 15:45)

Renate – Pontedera 0-0

Grosseto – Pergolettese 1-2

Juventus U23 – Livorno 6-0

Giana Erminio – Albinoleffe 0-1

Pomeriggio scuro per le Toscane in questo campionato di Serie C. Male il Grosseto che , in casa contro la Pergolettese, esce sconfitto per 2-1. È pesantissimo invece il tracollo del Livorno che cade 6-0 al “Moccagatta” contro la Juventus U23. Bene invece il Pontedera che, con una prestazione diligente e precisa, porta via un punto dal campo del Renate.