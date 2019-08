Serie C, al via con il derby Pontedera-Carrarese

Con l’anticipo di domani sabato Pontedera-Carrarese scatta il campionato di serie C suddiviso in tre gironi (20 squadre ciascuno).Sono previste due soste il 29 dicembre ed il 5 gennaio e quattro turni infrasettimanali.

Le sei squadre toscane sono tutte inserite nel Girone A. Si tratta di Arezzo, Carrarese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Robur Siena. La Toscana, rispetto al campionato passato, ha una squadra in meno (Pisa promosso in serie B e Lucchese non ammessa). Ha invece in più una matricola la neo promossa Pianese località di Piancastagnaio in Provincia di Siena.

Dunque il campionato si apre con un frizzante derby toscano. Il Pontedera sul campo amico ha quasi sempre dimostrato di sapere affrontare gli avversari, la Carrarese, con l’attacco mitraglia, magari tenterà di vincere. E se finisse in parità?. Le altre squadre del girone A sono Albinoleffe, Alessandria, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli e Renate. E’ un girone molto equilibrato. Forse il Monza di Silvio Berlusconi è un gradino sopra. Ma anche le toscane saranno protagoniste segnatamente Arezzo (quarto nel passato campionato); Robur Siena, sicura squadra dell’alta classifica; Pistoiese sembra rafforzata in modo tale da non soffrire come lo scorso anno. Ed infine la Pianese Piancastagnaio località del Monte Amiata al suo debutto in serie C che ha già dichiarato essere il suo traguardo la salvezza.

Il campionato si concluderà il 26 aprile 2020. Dalla stagione 2020-2021 anche la Fiorentina avrà, come la Juventus, una squadra in serie C.

Questa la prima giornata.

DOMANI SABATO 24 agosto Pontedera-Carrarese, ore 20,45, arbitro Nicolò Marini di Trieste.

DOMENICA 25 : Alessandria-Gozzano, ore 17,30, arbitro Adalberto Fiere di Pistoia; Arezzo-Lecco ore 17,30, arbitro Mario Saia di Palermo; Como-Pergolettese, ore 17,30, arbitro Alberto Aren0a di Torre del Greco; Giana Erminio-Renate, ore 17,30, arbitro Daniele Paterna di Teramo; Pistoiese-Albinoleffe, ore 15, arbitro Nicola Donda di Gradisca d’Isonzo; Pro Patria-Monza ore 17,30, arbitro Claudio Panettelli di Bari; Pro Vercelli-Pianese, ore 15, arbitro Sajmir Kumale di Vicenza: Robur Siena-Olbia, ore 15, arbitro Valerio Maranes di Ciampino.

LUNEDI’ 26 : Novara-Juventus ore 20,45 arbitro Ermanno Feliciani di Teramo