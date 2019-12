Serie C: il Pontedera ferma il Monza, crolla il Siena, pareggi per Arezzo e Pistoiese

di Maurizio Ribechini

Questo weekend si è giocata la diciannovesima e ultima giornata di andata in Serie C girone A.

Un turno che era iniziato al sabato con il pareggio 1-1 nel derby toscano (malgrado le centinaia di chilometri fra le due località) Carrarese-Pianese, con un punto a testa che serve poco a entrambe.

Domenica si è giocata il resto della giornata, contraddistinta dal fatto che nessuna toscana è riuscita a centrare i tre punti della vittoria. In particolare spiccava il big match che contrapponeva la prima e la seconda della classifica: il Pontedera ha fermato sul 2-2 la capolista Monza, rimanendo a 10 punti di ritardo dalla vetta. I granata mantengono anche il vantaggio (di 3 punti) rispetto al Renate, terzo della classe, fermato in casa sull’1-1 dall’Arezzo, che centra il sesto risultato utile consecutivo e ora stabilmente in zona play-off. Pesante sconfitta per il Siena, battuto per 4-0 a Novara e scavalcato in classifica proprio dai piemontesi, ora soli al quarto posto. Fra le toscane, infine, la Pistoiese non va oltre lo 0-0 in casa con il Lecco, fallendo la possibilità di reinserirsi in zona play-off e di distanziare in modo più considerevole quella del play-out.