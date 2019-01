Serie C- Tutte le ultime sulle toscane in questa ultima giornata di mercato

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO FINO ALLA CHIUSURA

Aggiornamento delle 17:49

CARRARESE-SCAGLIA/MOBILIO E’ fatta per Luigi Scaglia alla Carrarese, l’esterno mancino di proprietà del Parma arriva alla corte di Baldini dopo essere stato in prestito al Catania nella prima stagione. In uscita Addiego Andrea Mobilio, cessione definitiva al Gozzano

SIENA-CHOISSI. Alla Robur arriva Chiossi dall’Atalanta, arriva dalla squadra bergamasca con la formula del prestito

AREZZO-BRUSCHI. Ufficiale il passaggio dell’attaccante classe ’98 al Gozzano, prestito fino a fine stagione.

18:10

PISA-ZAMMARINI. Ufficiale il prestito del centrocampista al Pordenone, senza però essere ceduto alla Salernitana; rimane quindi di proprietà dei toscani e va in Friuli con la formula del prestito .

18:40

AREZZO-BUTIC. Arriva Karlo Butić dal Torino. L’attaccante croato ha sottoscritto un contratto che lo lega alla società amaranto fino al 30 giugno 2019.

18:50

SIENA-ESPOSITO Esposito è della Robur Siena. Difensore classe ’96, arriva a titolo definitivo dalla Sicula Leonzio sottoscrivendo con la società bianconera un contratto fino al 30 giugno 2019.

19:06

PISTOIESE-PETERMANN Davide Petermann lascia la Reggina e passa alla Pistoiese. Si attende l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve per il centrocampista classe 1994

19:13

LUCCHESE-FERRETTI. Lucchese e Teramo sarebbero vicine alla fumata bianca per un possibile scambio tra Madrigali e Ferretti. Il Pisano classe ’95, di cui è proprietaria del cartellino la Fiorentina, saluterebbe la toscana per andare in Abruzzo, stesso discorso ma in ottica contraria per Ferretti, terzino destro francese classe ’94

19:24

PISTOIESE-PEJOVIC. Ufficiale l’arrivo in prestito dall’Empoli del difensore serbo classe ’98

19:41

SIENA-RUSSO. Il difensore Russo passa a titolo definitivo alla Ternana