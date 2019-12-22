Serie D 17° Giornata risultati Girone A-E

Risultati Serie D Domenica 22 Dicembre-17° Giornata
GIRONE A
BORGOSESIA-LAVAGNESE 1-2
CHIERI-BRA 0-0
CASALE-VERBANIA 3-1
GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO-CARONNESE 1-2
LIGORNA-FOSSANO 2-2
LUCCHESE-VADO 1-0
REAL FORTE QUERCETA –FEZZANESE 3-0
SANREMESE-SERAVEZZA 1-1
SAVONA-PRATO 1-2
GIRONE E
AGLIANESE-SPORTING CLUB TRESTINA 2-2
AQUILA MONTEVARCHI-GROSSETO 1-1
SCANDICCI-ALBALONGA 0-2
FLAMINIA-TUTTOCUOIO 1-0
CANNARA-SANGIOVANNESE 3-1
FOLLONICA GAVORRANO-BASTIA rinviata causa maltempo
GRASSINA-PONSACCO 2-0
POMEZIA-FOLIGNO 3-1
S.DONATO TAVARNELLE-MONTEROSI 0-0