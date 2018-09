Il Seravezza continua a rafforzare il suo organico in vista della prossima Serie D. La società Toscana ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Nicola Dell’Amico, giocatore classe 1993 proveniente dalla Lucchese, con la quale nella scorsa stagione ha collezionato 5 presenze in Serie C.

Dopo un ottimo precampionato e un buon calciomercato, promette bene la stagione in casa Seravezza.