E’ uscito il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti, la quale annuncia un nuovo rinvio della ripresa delle gare prevista per domenica 6 dicembre.

Non si giocherà infatti la 7a giornata del girone D ed E, con per il momento uno slittamento di una settimana al 13 dicembre, con la domenica in arrivo utilizzata solo e soltanto per giocare altri recuperi non ancora disputati.

Fra i recuperi che interessano da vicino la Toscana segnaliamo Prato-Ghiviborgo.