Serie A, la Juve non sbaglia: battuta 2-0 la Lazio

La Juventus agguanta seconda vittoria in altrettante giornate di campionato, battendo la Lazio con un goal per tempo.

CRONACA DEL MATCH

Partita molto equilibrata, con la Juventus che ha il pallino del gioco mentre la Lazio cerca di rendersi pericolosa in contropiede. Nei primi 20 minuti la Juve non si rende pericolosa concretamente, anche se servono in qualche occasione i pugni di Strakosha per fermare i bianconeri. Il vantaggio arriva alla mezz’ora grazie a un destro al volo di Pjanic dal limite dell’area che infila l’estremo difensore biancoceleste.

Nella seconda frazione la Lazio non riesce a reagire ed è quindi la Juventus che vuole cercare il goal per chiudere la partita. Prima va vicino al vantaggio Ronaldo, ma ancora Strakosha neutralizza il portoghese, poi però il portiere biancoceleste si deve arrendere al ’75 quando, su un cross di Cancelo rasoterra, la palla supera Strakosha e arriva a Ronaldo che a porta libera controlla male e serve involontariamente Mandzukic che fa 2-0.