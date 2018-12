Serie A : Pareggio della Juventus in dieci a Bergamo , non ne apprifitta il Napoli che nel posticipo perde a Milano

Di Andrea Melai

Giornata di Boxing day in Serie A , mercoledì 26 Dicembre , nel Lunch match il Milan ( quattro partite senza segnare ) non va oltre il pareggio in casa del Frosinone per 0-0 , nelle partite delle 15 , la Juventus in 10 riesce a pareggiare a Bergamo , con una rete di Cristiano Ronaldo entrato nella ripresa , il Parma espugna Firenze con un goal di Inglese , la Lazio nel derby dei fratelli Inzaghi vince a Bologna , il Cagliari vince 1-0 contro il Genoa , la Samp batte il Chievo per 2-0 con l’eurogoal di Quagliarella , nelle gare delle 18 , la Roma vince 3-1 contro il Sassuolo , il Toro sovrasta l’Empoli per 3-0 , pari tra Spal e Udinese , nel posticipo l’Inter batte all’ultimo minuto il Napoli con un goal di Lautaro Martinez