Serie A, rimonta pazzesca del Napoli: Milan sconfitto 3-2

Siamo alla seconda giornata, ma quella giocata questa sera tra Napoli e Milan si candida ad essere una delle più belle di questa Serie A.

CRONACA DEL MATCH

Match che inizia con le squadra che si studiano. L’equilibrio viene rotto al ’15 quando Bonaventura porta in vantaggio il Milan grazie ad un destro in area di rigore. Dopo il vantaggio rossonero è un dominio territoriale partenopeo, ma la squadra di Ancelotti non riesce a pungere.

Nel secondo tempo, dopo 5 minuti il Milan raddoppia, grazie ad un destro rasoterra di Calabria. Dopo il 2-0, sale in cattedra Zielinski, che al 51esimo fa 1-2 è al ’73 pareggia i conti con una bomba al volo da fuori area. Il Milan perde la testa e crolla clamorosamente, così arriva anche il 3-2 del Napoli; Allan si infila in area di rigore e serve sul secondo palo Mertens, che a porta libera trafigge Donnarumma e completa la rimonta.