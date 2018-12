Serie A: il tabellino completo della 19a giornata, in serata vincono Napoli e Milan

Serie A in campo per l’ultima giornata di questo 2018. Apre la vittoria della Juventus che vince con la Samp per 2-1 (gol annullato a Saponara per il 2-2). L’Inter vince al Castellani per 0-1 grazie a Keita Balde, pareggio a reti bianche per la viola a Genova, vincono Roma, Udinese e l’Atalanta che asflata con la tripletta di Ilic il Sassuolo.Prima vittoria anche per il Chievo Verona grazie alla splendida punizione di Giaccherini nello scontro salvezza col Frosinone. Pareggio “maschio” tra Lazio e Torino. In serata vittorie sofferte in casa per il Napoli e il Milan.

Il tabellino