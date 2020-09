Manovre di mercato in entrata per lo Spezia che dal Sassuolo preleva, in prestito due calciatori, ovvero Riccardo Marchizza e Cristian Dall’Orco.

Ora nel mirino delle aquile c’è il brasiliano Le’o Sena 24enne centrocampista dell’Atletico Mineiro.

Arriva intanto anche la conferma riguardante la gara di Udine per le aquile: al “Friuli” di Udine in campo alle ore 18 del 30 settembre.