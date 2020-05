Stagione chiusa: Monza, Vicenza e Reggina in B. Carrarese niente da fare, torna la Lucchese .

La proposta della Lega Serie C (a maggioranza) è fatta e ora la palla passa al consiglio federale: col campionato definitivamente bloccato accedono alla B le tre capoliste (Monza, Vicenza e Reggina), la quarta promossa viene scelta per meriti sportivi e media punti, bloccate le retrocessioni e i ripescaggi dalla serie D.

Per il quarto slot di serie B la Carrarese, ora seconda, soprabanzata dalla graduatoria di merito dal Carpi. In coda la Pianese resterebbe nei proffesionisti dove è destinata a ritornare la Lucchese. Il Prato a ora rimarrebbe in serie D.

Enrico Salvadori, collega de La Nazione, analizza insieme al direttore di Radio Bruno Toscana Maurizio Bolognesi la proposta di serie C riguardante la possibilità di chiudere definitivamente i campionati e impostando le promozioni delle categorie senza retrocessioni.

