‘Tutto il calcio toscano minuto per minuto’ non va in onda, il direttore Maurizio Bolognesi: “E’ una delle pochissime volte in oltre 40 anni”

Come già accennato negli scorsi giorni questa domenica 8 marzo non andrà in onda la nostra storica trasmissione sportiva “Tutto il calcio toscano minuto per minuto”, in quanto non si disputa nessun campionato dalla Serie C fino alle categorie dilettantistiche, a causa dell’epidemia di Coronavirus. Uno stop che probabilmente riguarderà anche la domenica successiva 15 marzo.

Riguardo a questa situazione sicuramente sgradevole per tutti riportiamo le parole del direttore di Radio Bruno Toscana Maurizio Bolognesi: “Nella lunga storia di ‘Tutto il calcio toscano minuto per minuto’ è una della pochissime volte in 43 anni in cui la domenica non andremo in onda per niente. Ricordo che qualcosa del genere era accaduto solo in occasione della morte di Papa Giovanni Paolo II nel 2005 e poi della morte di Davide Astori nel 2018, perché in entrambi i casi tutti i campionati furono sospesi. Ma per motivi sanitari è la prima volta in assoluto che siamo costretti a sospendere del tutto la trasmissione. Ci scusiamo con gli ascoltatori, ma sono situazioni indipendenti dalla nostra volontà. Ovviamente è un arrivederci, speriamo di poter tornare in onda al più presto”.