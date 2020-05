Ufficiale la chiusura anticipata anche dei campionati di Eccellenza Toscana

Il consiglio federale della Federcalcio dopo oltre tre ore ha deciso sulla conclusione dei campionati Dilettanti e il proseguo dei professionisti, quindi la serie B e la C oltre alla A riprenderanno i propri campionati.

Discorso diverso invece dalla D in giù.

Le componenti FIGC sono pronte a deliberre una ulterioriore estensione, fino al 31 agosto .

I campionati di A, B e C dovrebbero concludersi entro il 20 agosto, ancora non è però certa la data di reinizio e senza playoff scudetto, la data del 31 è fissata per ragioni contrattuali e per allinearsi all’Uefa. Venerdì 22 maggio, quindi fra due giorni esatti, sarà una giornata decisiva per la conclusione della stagioni Dilettanti oltre che per i professionisti, i quali avranno maggiori delucidazioni post riunone tra Gravina, Spadafora e Dal Pino, quindi quando Governo e istituzioni calcistiche valuteranno anche l’andamento del contagio con l’obiettivo di riprendere, appunto, i campionati. Per i dilettanti la giornata del 22 sarà decisiva per conoscere le decisioni ufficiali su promozioni e retrocessioni.