Ultra-Trail® Via Degli Dei, Flaminia Militare Trail E Monte Senario Trail: il 1° ottobre 2018 aprono le iscrizioni

Alle zero zero e un minuto di lunedì 1 ottobre si aprono le iscrizioni alla terza edizione “Ultra -Trail® Via degli Dei” , gara competitiva di 125 chilometri lungo sentieri che collegano Bologna a Fiesole , seconda edizione “Flaminia Militare Trail” di 55 chilometri da Monte di Fò a Fiesole e la prima edizione “Monte Senario Trail” di 32 chilometri da San Piero a Sieve a Fiesole, organizzate dall’Ultra -Trail® Via degli Dei Asd di Monterenzio.

I PERCORSI

Ultra -Trail® Via degli Dei (Da Bologna a Fiesole lungo la Via degli Dei) :

Bologna – Sasso Marconi – Monzuno – Madonna dei Fornelli – Monte di Fò (Passo della Futa) – San Piero a Sieve – Monte Senario (Vaglia) – Fiesole

Flaminia Militare Trail (Dal Passo della Futa a Fiesole lungo l’antica strada romana Flaminia Militare) :

Monte di Fò (Passo della Futa) – San Piero a Sieve – Monte Senario (Vaglia) – Fiesole

Monte Senario Trail (Da San Piero a Sieve a Fiesole salendo al Sacro Eremo) :

San Piero a Sieve – Monte Senario (Vaglia) – Fiesole

PUNTI UTMB : 5 (Cinque) per “Ultra -Trail® Via degli Dei” , 3 (Tre) per “Flaminia Militare Trail” e in fase di valutazione da ITRA il punteggio da assegnare ai partecipanti del “Monte Senario Trail

TABELLA DI ALLENAMENTO : Rappresenta una delle novità di rilievo per tutti i partecipanti di avere la preparazione giusta per partecipare alle gare con programmi personalizzati di allenamento creati appositamente da VichiTraining, ( www.vichitraining.com ) , partner tecnico Ultra -Trail® Via degli Dei” , “Flaminia Militare Trail” ,“Monte Senario Trail. Il Team VichiTraing propone una pianificazione personalizzata per chi vuole trarre massimo beneficio dal trail running. Per informazioni : info@vichitraing.com con oggetto: UltraTrail® Via degli Dei oppure Flaminia Militare Trail oppure Monte Senario Trail.

PROVA IL PERCORSO : Altra opportunità fornita dagli organizzatori la possibilità di conoscere in anteprima il percorso scegliendo la tipologia di gara adatta alla propria preparazione prima di provvedere alla iscrizione, con la partecipazione allo stage residenziale di avviamento all’Ultra -Trail® Running organizzato dal partner tecnico VichiTraining . Iscrizioni a numero chiuso ed entro il 31 dicembre di quest’anno.

LA SCIENZA A FIANCO DEL’ ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI : La nostra associazione in collaborazione con lo Studio Fisioterapico Carlotta Viti aderisce al “Running Project“, la scienza al servizio del Running, PREVENZIONE-CLINICA-(IN)FORMAZIONE-RICERCA ( https://studiofisioterapicoviti.it/running-project/ ) In fase di iscrizione alle gare verrà richiesto ai partecipanti la compilazione di un questionario che si pone l’obbiettivo di migliorare l’approccio preventivo a infortuni nel Trail Running. Per la riuscita di questa ricerca fondamentale è la raccolta dati per individuare la tipologia di traumi che possono accadere durante la pratica di questa disciplina sportiva e quali sono le cause determinanti. Un secondo questionario verrà proposto al termine delle gare. La raccolta dati permetterà allo Studio Fisioterapico Carlotta Viti di avere una panoramica completa sulle cause che determinano gli infortuni e favorirà la creazione di azioni mirate alla prevenzione.

RISTORI CERTIFICATI : Strategic Nutrition Center di Bologna ( www.strategicnutritioncenter.com ) partner scientifico del’”Ultra -Trail® Via degli Dei”, “Flaminia Militare Trail” e “Monte Senario Trail” ha elaborato appositamente per le gare un piano alimentare che prevede per ciascuno dei sei ristori posizionati lungo il percorso e uno dopo la linea di arrivo, tipologie e quantitativi di prodotti idonei per il recupero delle energie.

DOVE ALLOGGIARE : L’agenzia turistica di riferimento per la prenotazione alberghiera è SloWays ( www.sloways.eu ) che propone una serie di offerte, riservate ed estremamente favorevoli, a tutti i partecipanti delle tre gare e anche alle persone al seguito. La prenotazione alberghiera deve avvenire entro il 31 dicembre di quest’anno.

Dalla pagina web del’ Ultra -Trail® Via degli Dei si accede direttamente al sito di VichiTraining, SloWays, Running Project e Strategic Nutrition Center.