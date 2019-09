Venezia – Pisa 1-1, buon pareggio in laguna: Gori salva il Pisa nel finale

VENEZIA – PISA 1-1

Marcatori: 32’pt Lisi (P), 38’pt aut.Pinato (V

Primo tempo emozionante quello del Penzo con i nerazzurri che approcciano bene alla partita costringendo Lezzerini al miracolo dopo un colpo di testa di Masucci. Gli ospiti non si rendono concretamente pericolosi e così al 30′ il Pisa mette la freccia con il primo goal in carriera in serie B di Francesco Lisi che dal lato sinistro dell’area di rigore si accentra e con il destro batte il portiere veneto. Dopo il vantaggio i nerazzurri continuano a spingere e Marconi va ad un passo dal Raddoppio con una conclusione insidiosa. Il Venezia la pareggia al 38′ in modo molto fortunoso: Modolo colpisce la traversa su un calcio d’angolo e successivamente Pinato insacca il pallone nella propria porta nel tentativo di alleggerire a Gori. Da quel momento il Venezia è pericolosissimo: ancora Gori è costretto agli straordinari e nel finale della prima frazione i padroni di casa colpiscono la traversa.

Nella ripresa calano il ritmo ed anche lo spettacolo. Non ci sono grandi occasioni da rete nei 45 minuti successivi. Il Pisa nel finale va anche in inferiorità numerica per il doppio cartellino giallo rifilato a Benedetti. Proprio nei cinque minuti di recupero è Gori a salvare i nerazzurri con un parata veramente pazzesca su un colpo di testa di Modolo.

Finisce 1-1 al Penzo ed è un buon risultato per il Pisa che tornerà in campo venerdì alle ore 21 a Perugia.