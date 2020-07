Verso Empoli – V.Entella, alla ricerca di punti play-off gli azzurri: cancellare subito il ko di Ascoli

Cancellare immediatamente il ko di Ascoli e tornare a fare punti per consolidare il posizionamento nei play-off.

E’ questo l’obiettivo della squadra di Marino che, dopo le due vittorie consecutive contro Frosinone e Venezia, è incappato nel passo falso nelle Marche.

Al “Castellani” arriverà la Virtus Entella che è reduce da addirittura 3 pareggi consecutivi che hanno proiettato i liguri a 44 punti, soli tre di vantaggio dalla zona play-out. Proprio per questo motivo, la squadra di Boscaglia arriverà in terra Toscana con un gran bisogno di punti, per non essere invischiata nel rush finale del campionato nella lotta per non retocedere.

Come sempre il resoconto della sfida sarà disponibile sul nostro sito www.radiobrunotoscana.it ma anche sulle nostre piattaforme social.