Verso Frosinone – Pisa, a 90 minuti dal sogno!

90 minuti alla fine della stagione regolare.

Il Pisa di Luca D’Angelo si gioca l’accesso ai play-off nell’ultima giornata di campionato, allo “Stirpe” di Frosinone. Le chance di rimanere nella zona valida per gli spareggi sono veramente tante e per avere un riassunto esaustivo basta cliccare QUI.

LA FORMAZIONE

Ad eccezione di Gori e Belli che ormai saranno ai box fino al termine della stagione, i nerazzurri hanno tutto l’organico completamente a disposizione. A centrocampo è molto probabile il ritorno dal primo minuto di Robert Gucher con la conferma di Siega, autore di ottime prestazioni nelle ultime settimane. In attacco c’è la quasi certezza del ritorno dal primo minuto di Luca Vido che ha recuperato dopo il problema muscolare accusato nel pregara a Cosenza.

Probabile formazione: Perilli, Caracciolo, Varnier, Benedetti, Lisi, Pisano, Marin, De Vitis, Gucher, Siega, Marconi, Vido.

L’AVVERSARIO

E’ un Frosinone in piena crisi quello che si appresta ad affrontare i nerazzurri, poiché i ciociari sono reduci da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, con un Alessandro Nesta molto discusso dalla società e dalla tifoseria. I giallo-blu infatti sono scivolati a 53 proprio come il Pisa, ma la classifica avulsa, se si arrivasse a pari merito, premierebbe i nerazzurri. Un’assenza in difesa per il Frosinone: lo sloveno Krajnc non sarà a disposizione per squalifica.

ON AIR SULLA FREQUENZA 100.2 FM!

Come sempre saremo in diretta sulle frequenza 100.2 di Radio Bruno con il diritto di cronaca di Andrea Orsini e Lorenzo Vannozzi. Presentano Maurizio Bolognesi e Lorenzo Aliberti, con collegamenti telefonici con il nostro Simone Del Moro.

