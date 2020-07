Verso Livorno – Crotone, i calabresi possono festeggiare la Serie A in Toscana!

L’anticipo della 36esima giornata di Serie B sarà sotto l’attenzione di tanti appassionati di calcio.

Ovviamente non per il destino del Livorno, già retrocesso in Serie C da qualche giornata ma per quello del Crotone che, con un successo in terra amaranto, sarebbe promosso in Serie A con due turni d’anticipo.

In casa amaranto la questione campo è stata ormai da tempo messa da parte ed al centro dell’attenzione vi sono sicuramente le vicissitudini societarie, con le dichiarazioni di Spinelli che parlano di una trattativa con un imprenditore svizzero.

