Verso Spezia – Pisa: la sfida del “Picco” in diretta sulla frequenza 100.2 di Radio Bruno

Domani sera è già tempo di tornare in campo per i ragazzi di Luca D’Angelo.

Dopo il successo fondamentale arrivato in extremis contro il Pescara, grazie al primo goal in maglia nerazzurra di Danilo Soddimo, il Pisa è a lavoro per affrontare lunedì sera alle ore 21:00 lo Spezia di Italiano, squadra in una stato di forma invidiabile e terza in campionato.

La formazione ligure arriva ad affrontare Gucher e compagni dopo la bella vittoria in rimonta al Bentegodi contro il Chievo, per effetto della splendida tripletta di Galabinov.

Nota negativa in casa Pisa sarà sicuramente l’assenza di Francesco Lisi che, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo che lo ha reso squalificato per la sfida del “Picco”.

Dove seguire il match?

Live dalle 20:55, diretta sulla frequenza 100.2 di Radio Bruno (anche app e streaming web) con il diritto di cronanca. Conduce Maurizio Bolognesi con Andrea Orsini e Lorenzo Aliberti.

Pre – gara

Sulla nostra pagina Facebook alle ore 20:45 circa saremo in diretta per avvicinarci sempre di più al fischio d’inizio con la trasmissione “Aspettando tutto il calcio di…Radio Bruno Toscana – Spezia Pisa. Conducono Simone Del Moro e Lorenzo Aliberti.