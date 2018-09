West Niles e Virus Toscana: in Emilia Romagna non possiamo più permetterci di essere punti dalle zanzare

Salgono a 17 i morti per il virus West Niles in Emilia Romagna, il virus trasmesso da zanzare infette; non è l’unico virus temibile. A Modena, al Policlinico, si registrano ricoveri anche per il virus Toscana, trasmesso principalmente dai pappataci. Clarissa Martinelli ha raggiunto telefonicamente Vianne Ascari, 36enne di Castelnuovo Rangone, ricoverata per una meningite virale cui è stato diagnosticato il virus.

Vianne fatica a reggersi in piedi anche solo per pochi minuti, ma ha le idee piuttosto chiare sulla necessità di informare la popolazione affinché si lavori meglio sulla prevenzione.