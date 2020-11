Coronavirus: da domani nuove Regioni nella fascia arancione. E si pensa già al Natale

Coronavirus: da domani, mercoledì 11 novembre, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Umbria e Toscana diventeranno Regioni “arancioni”, come prevede un’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, in base a quanto stabilito ieri dalla cabina di regia anti-Covid.

“La situazione continua a peggiorare e giustifica l’adozione di interventi più restrittivi”, ha puntualizzato il direttore del Dipartimento di prevenzione del Ministero, Gianni Rezza.

Sempre da domani la Provincia autonoma di Bolzano diventerà zona rossa, insieme a Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta e Alto Adige che lo sono già. Oggi si decide per la Campania.

Intanto sembra che se la curva epidemiologica non dovesse abbassarsi entro questa settimana, dunque entro domenica 15 novembre, il Governo potrebbe decidere di imporre un lockdown generale.

E si inizia già a parlare del Natale. “Ci sarà un provvedimento che riguarderà Natale: si deve dire che non deve essere un Natale solitario, ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che parla delle nuove regole per il Natale in famiglia allo studio del Governo. (fotografia dalla pagina Facebook di Roberto Speranza)