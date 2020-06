Parliamone in Villa l’estate si tinge di autori a Villa Bertelli

PARLIAMONE IN VILLA

Incontri serali per libri, temi di attualità, intrattenimento e musica.

Volti noti del giornalismo e della cultura, protagonisti a Forte dei Marmi

Madrina d’eccezione, Rita Dalla Chiesa

Ingresso libero

Primo appuntamento sabato 27 giugno ore 21.30

Parliamone in Villa, il talk show novità 2020 di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, con volti noti del giornalismo nazionale, della cultura e della musica, che avrebbe dovuto inaugurare questa primavera, sarà il protagonista dell’estate, dopo la sospensione causata dalla pandemia. Suddiviso in appuntamenti serali, che gli ospiti hanno voluto onorare nei mesi estivi per presentare libri e intrattenere il pubblico su temi di attualità e importanti accadimenti nazionali e internazionali, si svolgerà nel parco della Villa. Un format dinamico, per una rassegna nuova di zecca, interamente promossa dal Comitato di Villa Bertelli e rispondente ai gusti più diversi degli spettatori. Condotta dal giornalista e già caposervizio a Viareggio de La Nazione, Enrico Salvadori, avrà come Madrina d’eccezione, Rita Dalla Chiesa, che presenterà il suo ultimo libro Mi salvo da sola per Mondadori Editore. L’appuntamento è ancora in data da stabilire, così come è ancora da definire la data degli incontri con Magdi Hallam, giornalista e saggista e Paolo Rossi, eroe del

Mondial 1982, che presenterà il suo libro “Quanto dura un attimo per Mondadori Editore, autobiografia scritta con la moglie Federica Cappelletti. Radio Bruno Toscana sarà radio partner degli incontri, che verranno proposti quasi tutti di sabato sera alle 21.30 con ingresso libero. La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa nel Giardino d’Inverno, alla presenza del presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci e del consigliere Annalisa Buselli.

“Come promesso nel marzo scorso, quando siamo stati costretti dalle circostanze a chiudere Villa Bertelli – ha dichiarato il presidente Tucci- siamo tornati per offrire ancora una volta arte, musica e intrattenimento. Si è trattato di una lunga sospensione, che tuttavia non ci ha privati della voglia di ricominciare, consapevoli delle eccellenti peculiarità di questa iniziativa. Inoltre -ha proseguito il presidente- l’evento rientra nella volontà di far vivere la villa 365 giorni all’anno e offrire ai nostri cittadini appuntamenti di prestigio, anche al di fuori del circuito prettamente estivo. Infine, è un’occasione per attrarre personaggi di calibro nazionale nella nostra città, grazie ad un’iniziativa culturale, che potrebbe avere una preziosa ricaduta sul territorio”.

Gli eventi:

Il programma prevede per sabato 27 giugno, l’incontro Il caso Doria Manfredi. Lo scandalo ai tempi di Giacomo Puccini, che vedrà sul palco Domenico Manzione, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale della Corte di Appello di Firenze, il giornalista Umberto Guidi e il regista e scrittore Adolfo Lippi. Interverrà il regista Paolo Benvenuti. Gli illustri relatori ripercorreranno le vicende giudiziarie e di cronaca che, ai primi del Novecento, coinvolsero Puccini e la moglie nel suicidio della giovane Doria.

Andrea Biavardi, direttore delle riviste For Men Magazine, In viaggio, Natural Style e Airone, sabato 4 luglio sarà il secondo ospite della rassegna, con il noir Sangue del tuo sangue di Cario Editore, un’opera che tratta di femminicidio ed è ispirata ad episodi realmente accaduti. Un messaggio forte contro la violenza sulle donne.

Beatrice Bocci e Alessandro Greco, coppia in tv e nella vita, saranno a Villa Bertelli domenica 12 luglio con il libro Ho scelto Gesù. Una lunga storia d’amore, scritto con Tiziana Lupi per Rai libri e racconteranno una sofferta decisione, che ha trasformato il loro matrimonio e la vita professionale di entrambi.

Giovedì 16 luglio, lo storico, saggista e docente universitario Franco Cardini, insieme al Senatore e scrittore Riccardo Nencini presenteranno il libro, scritto a quattro mani L’Apocalisse. Ipotesi di una rinascita, La Vela Editore. Alla presentazione interverrà anche l’editore David Nieri.

I 100 anni di Novella 2000. Storia d’Italia attraverso il gossip, sono la trama del libro di Morellini Editore, scritto dal direttore della celebre rivista italiana, Roberto Alessi, che sarà ospite a Villa Bertelli sabato 25 luglio. Nata come rivista letteraria, che ha annoverato fra le sue firme nomi altisonanti come Luigi Pirandello e Grazia Deledda, deve a Enzo Biagi nel 1967 la sua trasformazione a periodico italiano di cronaca rosa, con il nome di Novella 2000, che tuttora conserva.

Domenica 26 luglio, il direttore del TG 2 Gennaro Sangiuliano sarà a Villa Bertelli con il suo ultimo e quanto mai attuale libro Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina moderna per Mondadori Editore. Un incontro di grande impatto mediatico e innegabile risonanza.

Sabato 1 agosto Dario Salvatori, giornalista, autore e conduttore di programmi, critico musicale di punta della Rai, condurrà l’incontro Viaggio nella musica italiana: Sanremo e dintorni, dove ripercorrerà le tappe della discografia del nostro Paese, con notizie e aneddoti divertenti e inediti. Inoltre, presenterà il suo libro Il Salvatori 2020. Il dizionario della canzone Edizioni Nuovo Ciao Amici

27/06/2020 - 01/08/2020

21:00 - 23:30

VILLA BERTELLI

Via Giuseppe Mazzini,200

- Forte dei Marmi

