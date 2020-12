Misure anti-Covid: Bebe Vio multata. Era in un locale dopo le 18.00

Bebe Vio, la campionessa mondiale ed europea di fioretto, sarebbe stata multata per essersi trattenuta all’interno di un locale oltre le 18.00, orario in cui dovrebbe scattare il coprifuoco ed è consentito solo l’asporto o il servizio a domicilio. E’ accaduto nel centro di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove abita la famiglia dell’atleta 23enne.

In base a quanto riportato dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, l’episodio sarebbe accaduto domenica scorsa, 29 novembre. La campionessa si trovava all’interno del locale in compagnia di alcuni amici, quando, intorno alle 20.00, sono arrivati i Carabinieri di Mogliano per un controllo, dopo essere stati avvertiti da alcuni residenti della zona, che avevano notato gente oltre il limite orario consentito.

Per tutti è scatta una multa di 400 euro, mentre il locale dovrà rimanere chiuso per almeno cinque giorni.