Radio Bruno: aumentano gli ascoltatori dell’emittente leader in Emilia Romagna

775.000 LE PERSONE CHE SI SINTONIZZANO OGNI GIORNO.

I NUOVI DATI DELL’ASCOLTO RADIOFONICO NEL PRIMO SEMESTRE 2019

I dati dell’ascolto radiofonico relativi al primo semestre 2019 elaborati da TER (Tavolo Editori Radio) confermano Radio Bruno quale emittente più ascoltata in Emilia Romagna con numeri superiori rispetto a tutte le emittenti nazionali, pubbliche e private.

Radio Bruno raggiunge, nel giorno medio, 775.000 ascoltatori, il dato più alto di sempre.

Grande la soddisfazione per gli ascolti ottenuti in Emilia-Romagna (513.000), in Toscana (96.000) e in Lombardia (119.000) grazie agli investimenti per nuove frequenze che, insieme agli ascolti in Veneto e nelle Marche, fanno di Radio Bruno una super station che compete con i network anche in ambito nazionale.

Attualmente Radio Bruno può contare su vari uffici e corrispondenti in tre regioni per la redazione di giornali radio areali, è radio ufficiale della Fiorentina Calcio con gli approfondimenti del Pentasport e le radiocronache, è media partner dei più importanti eventi di musica e spettacolo e produce e organizza autonomamente il tour Radio Bruno Estate, spettacoli musicali di grande prestigio che abbracciano tre regioni (nel 2019 Emilia Romagna con Cesenatico e Modena, Lombardia con Mantova e Cremona, Toscana con Prato).

Sono solo alcuni degli impegni organizzativi ed economici considerevoli che rappresentano il valore aggiunto della proposta editoriale di Radio Bruno, unitamente alla forza della selezione musicale che spazia tra hit del passato e del presente e alla professionalità e spontaneità degli apprezzati conduttori dei programmi.