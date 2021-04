Colapesce Dimartino in concerto a Taormina

Colapesce e Dimartino, freschi del grande successo di “Musica leggerissima”, che è uno dei singoli più ascoltati del Festival di Sanremo, annunciano un concerto al Teatro Antico di Taormina previsto per 28 agosto 2021.

“Una data unica in un posto unico, con alcuni ospiti speciali. Non ho mai suonato a Taormina, è stato sempre un sogno nel cassetto. Ma la vera notizia è che finalmente si torna a suonare, l’unica cosa che ci piace fare davvero. La prevendita è attiva da adesso, link nelle storie. ps: attenzione le poltronissime sono solo 100”, scrivono sui social.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone ma, come comunicato dall’organizzatore dell’evento, i ticket acquistati per settore corrispondente saranno assegnati successivamente e seguiranno l’ordine progressivo di acquisto, si attendono indicazioni sulla configurazione dei posti secondo l’allestimento del Teatro che rispetterà le nuove normative di sicurezza.

Il 28 agosto il tour farà tappa in Sicilia, nel suggestivo Teatro Antico di Taormina, dove i due cantautori siciliani presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Una data speciale, con una serie di ospiti, che si preannuncia come il vero e proprio evento del tour estivo. Sul palco, oltre a Colapesce e Dimartino, saliranno anche Adele Altro, Alfredo Maddaluno e Giordano Colombo, già produttore insieme a Federico Nardelli del brano sanremese.