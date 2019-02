Emma in diretta oggi a Radio Bruno!

Oggi pomeriggio, al telefono con Marco Marini e Barbara Pinotti durante il “Fans Club”, Emma ci ha parlato della seconda tranche del suo “Essere qui Tour 2019” che, partito da Bari venerdì scorso, andrà avanti fino al primo marzo. Un nuovo spettacolo, rispetto a quello proposto nella prima serie di live, nel corso del quale Emma propone una trentina di pezzi accompagnata dall’entusiasmo e dalla grande partecipazione dei fan.

Simpatico l’episodio, raccontato dalla cantante salentina, accaduto due sere fa: durante il concerto a Reggio Calabria Emma nota uno strano movimento tra il pubblico e pensa si tratti di un malore a qualcuno tra il pubblico. Preoccupata, ferma lo spettacolo, si informa su ciò che sta accadendo e scopre che si tratta di… una proposta di matrimonio in corso. Dopo aver chiesto alla destinataria della proposta se fosse sicura di rispondere “SI”, ha invitato il pubblico ad intonare il classico “Bacio, Bacio, Bacio”.

Ricordando le prossime date del tour, Radio Bruno ha regalato ad alcuni fortunati ascoltatori la possibilità di incontrare Emma poco prima del concerto che terrà sabato sera all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (BO).

Questi i prossimi “live” di Emma:

20/02/2019 – Livorno – Modigliani Forum

22/02/2019 – Ancona – Pala Prometeo

23/02/2019 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

26/02/2019 – Assago (MI) – Mediolanum Forum

27/02/2019 – Montichiari (BS) – Pala George

01/03/2019 – Roma – Pala Lottomatica

La chiacchierata è stata anche l’occasione per ricordare l’uscita, venerdì 22 febbraio solo in digitale, di “Love is madness”, il singolo che Emma ha cantato insieme ai Thirty Seconds to Mars. La nuova versione del singolo, originariamente duettato con Halsey e incluso nell’ultimo album della band “America”, è stata proposta dalla Casa Discografica e accolta con entusiasmo da Jared Leto e soci.