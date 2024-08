EMPOLI FC 1920 – IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO | Le mosse azzurre: acquisti, cessioni, obiettivi – Ola Solbakken è un nuovo attaccante dell’Empoli. Faraoni e Caso possibili obiettivi.

Seguiamo minuto per minuto l’evolversi e la costruzione della rosa dell’Empoli in vista del Campionato di Serie A 2024/25, il diciassettesimo della storia del club azzurro.

Qui di seguito tutti i movimenti di mercato riassunti nelle tabelle.

Fonte gabrieleguastella.it

[Aggiornato alle ore 15:00 del 14.08.2024]

COMMENTO – Altro colpo in entrata in casa Empoli. Alla vigilia di ferragosto il club di Monteboro ufficializza l’arrivo in prestito dalla Roma dell’attaccante norvegese Ola Solbakken. Ora, probabilmente, per qualche giorno non assisteremo a novità di calciomercato, anche perché sabato sera al Castellani è in programma la prima di campionato contro il Monza. Ma da lunedì sono attesi nuovi colpi, sia in entrata che in uscita.

Acquisti: Petar STOJANOVIC (d, Sampdoria – fine prestito); Niccolò CHIORRA (p, Lucchese – fine prestito); Gabriele GUARINO (d, Modena – fine prestito); Luca MARIANUCCI (d, Pro Sesto – fine prestito); Giacomo SINIEGA (d, Torres – fine prestito); Francesco DONATI (d, Arezzo – fine prestito); Duccio DEGLI INNOCENTI (c, Lecco – fine prestito); Liam HENDERSON (d, Palermo – fine prestito); Nicolas HAAS (c, FC Lucerna – fine prestito); Alessio ROSSI (c, Foggia – fine prestito); Emmanuel EKONG (a, Nk Istra – fine prestito); Filippo DI NATALE (a, Orvietana – fine prestito); Valerio BIAGINI (p, Livorno – fine prestito); Sebastiano ESPOSITO (a, Sampdoria/Inter – prestito c/dir.risc.); Devis Vasquez (p, Ascoli/Milan – prestito c/dir.risc.); Mattia VITI (d, Sassuolo/Nizza – prestito c/dir.risc.); Lorenzo COLOMBO (a, Monza/Milan – prestito con dir.risc.); Federico BRANCOLINI (p, Lecce – Definitivo 0,10 Mil. Euro); Ola SOLBAKKEN (a, Roma – Prestito);

Altre operazioni entrata: Andrea SODERO (c, Empoli Primavera U19); Herculano NABIAN (a, Empoli Primavera U19); Lorenzo TOSTO (d, Empoli Primavera U19);

Cessioni: Elia CAPRILE (p, Napoli – fine prestito); Etrit BERISHA (p, svincolato); Lorenzo TONELLI (d, fine carriera – entra nei quadri del settore giovanile); Bertosz BERESZYNSKI (d, Sampdoria – fine prestito); Razvan MARIN (c, Cagliari – fine prestito); Simone BASTONI (c, Spezia – fine prestito, poi Cesena a definitivo); Victor KOVALENKO (c, Atalanta – fine prestito); Matteo CANCELLIERI (a, Lazio – fine prestito); Nicolò CAMBIAGHI (a, Atalanta – fine prestito poi Bologna); M’Baye NIANG (a, svincolato); Alberto CERRI (a, Como – fine prestito); Mattia DESTRO (a, svincolato); Sebastiano LUPERTO (d, Cagliari – Definitivo 3,5 Mil. Euro); Gabriele INDRAGOLI (d, Pianese – Prestito); Francesco Pio VALLARELLI (c, Trento – Prestito); Riccardo FINI (a, Trento – Definitivo – 0,08 Mil. Euro); Giacomo CORONA (a, Palermo – Fine Prestito – poi Pontedera in prestito);

Altre operazioni uscita: Davide MEROLA (a, Pescara – Riscatto definitivo 0,15 Mil. Euro); Nicolò EVANGELISTI (d, da Pineto per fine prestito a Albinoleffe – Definitivo 0,00 Mil.Euro); Lovro STUBLJAR (p, FC Celje – prestito); Alessandro RENZI (c, Arezzo – Definitivo 0,05 Mi.Euro); Emiliano FILIPPIS (p, da Follonica Gavorrano – fine prestito – a Pianese – definitivo – 0,125 Mil. Euro); Samuele ANGORI (d, da Pontedera per fine prestito al Pisa a titolo definitivo – 2,00 Mil. Euro); Lorenzo IGNACCHITI (c, da Pontedera per fine prestito alla Reggiana in prestito); Filippo MAGGINI (d, da Fiorentina, definitivo 0,05 Mil. Euro, a Pontedera, prestito); Samuele DIODATO (a, da United Riccione, fine prestito, a Pistoiese, prestito);

Obiettivi in entrata: Adrian-Leon BARISIC (d, Basilea – prestito c/dir.risc.); Fabio MIRETTI (c, Juventus – prestito); Jean-Victor MAKENGO (c, FC Lorient – prestito c/dir.risc.); Andrea CISTANA (d, Brescia – Definitivo); Salvatore ESPOSITO (c, Spezia – Prestito con dir.risc.); Ronaldo VIEIRA (c, Sampdoria – Prestito c/dir. risc.); Lukas PROVOD (c, Slavia Praga – Prestito con dir.risc.); Amadou DIAWARA (c, Anderlecht – Prestito con dir.risc.); Giulio MAGGIORE (c, Salernitana – Prestito con dir.risc.); Toma BASIC (c, Lazio – Prestito con dir.risc.); Jean-Daniel AKPA AKPRO (c, Lazio – Prestito con dir.risc.); Tommaso BALDANZI (a, Roma – Prestito); Michele COLLOCOLO (c, Cremonese – Definitivo 2,00 Mil.Euro); Domenico CASO (a, Frosinone – Definitivo 2,00 Mil.Euro); Davide FARAONI (d, Hellas Verona – Definitivo 1,50 Mil.Euro);

Trattative in uscita: Emiliano FILIPPIS (p, Pianese – Prestito c/dir.risc.); Giacomo Siniega (d, Torres/Carrarese/Rimini); Alessio ROSSI (c, Rimini – Prestito c/dir.risc.); Filippo DI NATALE (a, Arezzo); Stiven SHPENDI (a, Carrarese – Prestito); Emmanuel EKONG (a, Spezia – Prestito); Nicolas HAAS (c, Sampdoria – prestito); Gabriele GUARINO (d, Carrarese/Sampdoria – Prestito);

ROSA ATTUALE:

Portieri:

X Valerio BIAGINI (Scad. 30.06.2026);

X Federico BRANCOLINI (Scad. 30.06.2027);

X Niccolò CHIORRA (Scad. 30.06.2025);

1 Samuele PERISAN (Scad. 30.06.2025);

X Jacopo SEGHETTI (Scad. 30.06.2025);

X Devis VASQUEZ (Scad. 30.06.2025);

Difensori:

13 Liberato CACACE (Scad. 30.06.2025);

X Francesco DONATI (Scad. 30.06.2026);

24 Tyronne EBUEHI (Scad. 30.06.2025);

2 Saba GOGLICHIDZE (Scad. 30.06.2027);

X Gabriele GUARINO (Scad. 30.06.2027);

34 Ardjan ISMAJLI (Scad. 30.06.2025);

33 Sebastiano LUPERTO (Scad. 30.06.2025);

X Luca MARIANUCCI (Scad. 30.06.2027);

3 Giuseppe PEZZELLA (Scad. 30.06.2026);

** X Giacomo SINIEGA (Scad. 30.06.2025);

X Petar STOJANOVIC (Scad. 30.06.2025);

X Lorenzo TOSTO (Scad. 30.06.2028);

X Mattia VITI (Scad. 30.06.2025);

4 Sebastian WALUKIEWICS (Scad. 30.06.2025);

Centrocampisti:

— Luca BELARDINELLI (Scad. 30.06.2025);

21 Jacopo FAZZINI (Scad. 30.06.2027);

5 Alberto GRASSI (Scad. 30.06.2026);

X Nicolas HAAS (Scad. 30.06.2025);

X Liam HENDERSON (Scad. 30.06.2025);

X Youssef MALEH (Scad. 30.06.2025);

** X Alessio ROSSI (Scad. 30.06.2026);

X Andrea SODERO (Scad. 30.06.2028);

27 Szymon ZURKOWSKI (Scad. 30.06.2025);

Attaccanti:

9 Francesco CAPUTO (Scad. 30.06.2025);

X Lorenzo COLOMBO (Scad. 30.06.2025);

** X Filippo DI NATALE (Scad. 30.06.2026);

X Emmanuel EKONG (Scad. 30.06.2027);

X Sebastiano ESPOSITO (Scad. 30.06.2025);

11 Emmanuel GYASI (Scad. 30.06.2027);

X Herculano NABIAN (Scad. 30.06.2027);

7 Stiven SHPENDI (Scad. 30.06.2027);

17 Ola SOLBAKKEN (Scad. 30.06.2025);

Allenatore: Roberto D’AVERSA, contratto in scadenza 30.06.2026 (con opzione 30.06.2027);

** Calciatori non in rosa;

ATTUALE FORMAZIONE TIPO (3-4-2-1):

X Vasquez; 4 Walukiewicz, X Viti, 34 Ismajli; X Stojanovic, 5 Grassi, X Henderson, 3 Pezzella; X S.Esposito, 21 Fazzini; X Colombo. All. R. D’Aversa