Dopo essere arrivato secondo al 70° Festival di Sanremo con la canzone “Viceversa”, Francesco Gabbani vince il Controfestival 2020 come più votato dagli ascoltatori di Radio Bruno.

Segue Piero Pelù con “Gigante”, terzo posto per Le Vibrazioni con “Dov’è”, quarto Diodato con “Fai rumore”. Solo quinto posto per i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”.

Scopri la classifica completa, clicca qui >>

Da pochi giorni è uscito “Viceversa”, il disco si compone di 9 tracce inedite ed è disponibile in digitale, vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico).

Ecco la tracklist:

Einstein

Il sudore ci appiccica

Viceversa

Cinesi

Shambola

Duemiladiciannove

E’ un’altra cosa

Bomba Pacifista

Cancellami

Ma non solo, Gabbani sarà in giro per l’Italia a incontrare i fan con un instore tour.

Ecco le prossime date:

17 febbraio, Milano, Mondadori Duomo, ore 17.30

18 febbraio, Padova, Feltrinelli, ore 18.00

19 febbraio, Bologna, Mondadori, ore 17.30

20 febbraio, Roma, Discoteca laziale, ore 18.00

21 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30

22 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.00

23 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet, ore 16.00

24 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.00

25 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.00

26 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.00

27 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00

Sono già aperte le prevendite per il concerto di giovedì 8 ottobre 2020, che si terrà all’Arena di Verona, i biglietti sono disponibili su Ticketone e nelle prevendite abituali.