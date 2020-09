Modà, concerto a Verona e tour posticipati al 2021

I Modà posticipano le date del concerto all’Arena di Verona e del tour nei palazzetti al 2021, si tratta del secondo rinvio a causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19.

Il concerto all’Arena di Verona, inizialmente previsto per il 2 maggio 2020, slitta al 26 settembre 2021, mentre il tour nei palasport inizierà l’1 ottobre al Forum di Assago (MI) e terminerà il 19 ottobre a Roma.

Ecco le nuove date:

26 settembre all’Arena di Verona – recupero del 2/5/2020

1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano – recupero del 28/3 e del 18/12/2020

2 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano – recupero del 29/3 e del 19/12/2020

5 ottobre al Pala Sele di Eboli (Salerno) – recupero del 10/3 e del 13/10/2020

8 ottobre al Pala Catania di Catania – recupero del 6/3 e del 2/10/2020

9 ottobre al Pala Catania di Catania – recupero del 7/3 e del 3/10/2020

12 ottobre al Palasport di Reggio Calabria – recupero del 17/3 e del 6/10/2020

15 ottobre al Pala Florio di Bari – recupero del 13/3 e del 9/10/2020

16 ottobre al Pala Florio di Bari – recupero del 14/3 e del 10/10/2020

19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma – recupero del 20/3 e del 12/12/2020

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Da domani sarà disponibile il video di “Cuore di cemento”, il nuovo singolo della band che potete ascoltare anche su Radio Bruno, e Kekko invita tutti a collegarsi su Instagram per guardarlo e commentare insieme: “Romantici da domani su YouTube il videoclip di Cuore di Cemento! Il video uscirà alle 14, ma dalle 13.45 sarò in chat per aspettare l’uscita con voi e guardarlo insieme per la prima volta”.