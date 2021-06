Shade: è uscito il video del nuovo singolo “In un’ora”,

È online il videoclip di “In un’ora”, il nuovo singolo di Shade, che è tornato con un brano dalle sonorità fresche, che mette in luce ancora una volta la sua capacità di spaziare tra generi differenti, dal rap al pop.

Il video, scritto dallo stesso Shade insieme a Cristofer Stuppiello e Matteo Grandi, per la regia di Federico Santaiti, ci porta in un mondo in cui l’atmosfera della sitcom anni ‘50 si unisce ai colori di leggendarie avventure dei pirati. Il video vede come protagonista femminile Giulia Salemi.

Dopo la misteriosa scomparsa nel video di “Autostop”, Shade riappare in una giungla misteriosa, rapito da una tribù che cercherà di catturarlo anche tornato nel mondo civile, quando s’innamora di una ragazza affascinante (Giulia Salemi), conosciuta attraverso il balcone di casa.

Il singolo, già presente negli spot in onda, è la colonna sonora di “Love Island Italia”, il nuovo dating show di Discovery Italia condotto da Giulia De Lellis, cha sarà disponibile dal 7 giugno su discovery+.

(foto: pagina Instagram di Shade)