Nuovo Dpcm: stop all’asporto dopo le 18.00 per i bar senza cucina. Lombardia, Sicilia e Bolzano “zone rosse” da domenica

Nelle prossime ore il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà un’ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 17 gennaio e che prevede una nuova suddivisione del Paese in fasce: saranno in zona rossa Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Lo riporta l’Ansa.

Nove le Regioni che passeranno in fascia arancione: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta.

Sono già in area arancione e resteranno tali: Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

In fascia gialla: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

Firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm: tra le principali novità introdotte vi è il divieto di asporto dopo le 18.00 per i bar e attività commerciali che vendono bevande e alcolici e sono senza cucina. Chiusura degli impianti sciistici almeno fino al 15 febbraio. Rimangono chiusi i cinema e i teatri ed anche le palestre e le piscine.

Tornano invece le crociere ed è confermata l’apertura dei musei, ma solo nelle Regioni gialle e solo nei giorni feriali.

Poi c’è il nodo scuola: gli studenti delle superiori delle Regioni “gialle e arancioni” torneranno a scuola lunedì 18 gennaio almeno al 50% della presenza (fino a un massimo del 75%). Fatto salvo le diverse ordinanze regionali. (fotografia di repertorio)