Idee per il weekend: tutti gli appuntamenti di inizio luglio

Ecco tante idee per passare il tuo tempo libero dal 5 al 7 luglio.

RADIO BRUNO ESTATE: AL VIA DA CESENATICO IL 5 LUGLIO

Venerdì 5 Luglio, in Piazza Andrea Costa, sotto al grattacielo di Cesenatico, prende il via il Radio Bruno Estate 2019 nell’ambito della Notte Rosa della Romagna, in collaborazione con il Comune di Cesenatico e Gesturist.

Sul palco saliranno, tra gli altri,

BENJI & FEDE, LE VIBRAZIONI, TORMENTO, ELODIE, I NOMADI, SERGIO SYLVESTRE, BIANCA ATZEI, FRED DE PALMA… e DUE sorprese che annunceremo a ridosso dell’evento, altri grandi protagonisti della colonna sonora dell’estate!

Chiude il dj set di MERK & KREMONT

Sul palco troveranno spazio in ogni data anche alcuni artisti emergenti.

Per il 14esimo anno consecutivo la Romagna, e non solo, si tinge di rosa per il Capodanno dell’estate italiana! Venerdì 5 luglio le spiagge della Riviera insieme alle location più suggestive della Romagna e delle Marche ospiteranno contemporaneamente su oltre 110 km di litorale più di 400 eventi gratuiti, tra concerti e spettacoli musicali, nel corso de “LA NOTTE ROSA”, la più attesa festa estiva italiana che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato rosa della vita.

Dal 5 al 10 luglio in piazza dei Cavalieri a Pisa arriva NUMERI PRIMI PISA FESTIVAL!

Torna con un programma ricchissimo di musica e spettacoli 11 Lune a Peccioli.

Per gli amanti dello sport torna il Campionato del Mondo di Tiro a Volo, che avrà luogo a Lonato (Brescia) fino all’11 luglio.

Mentre domenica 7 luglio, ti aspettiamo ai Mondiali Antirazzisiti: manifestazione di solidarietà e partecipazione. Appuntamento per la giornata di domenica 7 luglio dalle ore 09:30 alle 18:30 al Centro Civico Porta del Parco di Collebeato (BS).

Fino al 23 novembre continua Tieni il Palco al Centro Commerciale Shopping GranReno, la 4° edizione del contest dedicato alla musica emergente. Un’occasione importante per potersi esibire dal vivo all’interno di un progetto che intende sostenere l’attività di band o musicisti singoli, emergenti, dando loro la possibilità di esibirsi dal vivo e di ottenere molti riconoscimenti.

Come ogni anno, i più quotati artisti italiani e le star del rock si esibiscono nella suggestiva Piazza della Loggia in occasione del Brescia Summer Music.

Dal 29 giugno al 21 settembre 2019 si terranno i principali concerti dell’estate bresciana su un palco d’eccellenza nel cuore della città.

Tornano le Notti Bianche a Desenzano del Garda, dal 3 luglio ogni mercoledì fino al gran finale del 4 settembre. Musica dal vivo, giochi vintage, shopping e mercatini.

Dal 5 al 9 luglio, nel centro storico di Reggiolo (RE), l’appuntamento è con la Fiera di luglio. Food truck, cene a tema, musica, spettacoli, mostre e incontri, bancarelle e occasioni di shopping, oltre ai giochi per il divertimento dei più piccoli.

Torna a Modena il Truck’n’Food da venerdì 5 a domenica 7 luglio!

Food trucks, street food e birra. Evento gratuito!

Eatinero, il Festival di Cibo di Strada Itinerante ritorna a Manderba del Garda (BS) con una seconda edizione ancora più golosa e divertente. Dal 5 al 7 luglio a Manerba del Garda arriverà la carovana di Eatinero con i migliori Food Truck in circolazione e tantissime ricette super appetitose e di qualità!

Per tutti gli altri eventi, potete consultare la sezione eventi del nostro sito.

Buon weekend!