Pisa, terminato il calciomercato: bel mercato, senza la ciliegina

E’ finito martedì 31 agosto alle 20:00 il calciomercato anche in Serie B ed il Pisa nell’ultimo giorno ha tesserato solamente un terzino sinistro, Alessandro Curci, classe 2001, nell’ultima stagione alla Paganese in Serie C.

Un mercato che ha visto degli innesti importanti a partire dall’esperto portiere Nicolas, sugli scudi nelle prime due giornate e i quattro nuovi volti nel reparto difensivo: l’islanedese Hermannsson, l’ex Chievo Leverbe, l’interessante giovane Beruatto. A centrocampo è arrivato il duttile ed interessante Idrissa Tourè, autore di due ottime prestazioni in cadetteria; insieme a lui, nell’ultima settimana di mercato Chiellini ha portato sotto la torre Adam Nagy, ex Bologna che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Bristol City (Championship Inglese). Ritorno invece in nerazzurro per Davide Di Quinzio, operazione inserita nel maxi-scambio con l’Alessandria che ha portato in Piemonte Michele Marconi, Simone Benedetti e Andrea Beghetto. Ultimo volto del centrocampo, confermato in prima squadra, è Gabriele Piccinini, giovane molto interessante che inizialmente doveva partire in prestito poi ha convinto il tecnico mister D’Angelo. Nel reparto offensivo le spese più importanti con gli acquisti di Lorenzo Lucca dal Palermo e Yonathan Cohen dal Maccabi Tel Aviv.

Sul fronte cessioni si segnalano anche le partenze di Soddimo (rescissione), Pisano (alla Feralpisalò) e Izzillo (Trento).

