Serie D – I due probabili gironi delle toscane

Martedì 7 settembre alle ore 13 in diretta Facebook sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Interregionale pubblicherà i 9 gironi della prossima serie D che prenderà il via domenica 19 settembre. L’attesa è legata al pronunciamento del Tar sul ricorso che tiene in ballo la Sambenedettese. Al momento, con il ripescaggio del Cattolica al posto dei friuliani della Manzanese, che hanno rinunciato al campionato, sono 168 le squadre ai nastri di partenza. A questi si aggiungeranno, in sovrannumero, Athletic Carpi, Caseratana, Novara e, in caso di pronunciamento positivo del Tar, Samb per un totale di 172 squadre: altrimenti verrà ripescato il Grassina. I gironi a 20 saranno dunque 5 su 9, uno vedrà protagoniste le toscane, mentre un altro no. Senza il Grassina, i due gironi dovrebbero essere i seguenti. Nel Girone D ci dovrebbero essere le 12 emiliane (Bagnolese, la matricola Borgo San Donnino, Cattolica, Correggese, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, il retrocesso Ravenna, Rimini, Sammaurese e Sasso Marconi), 3 lombarde (Fanfulla, Crema e Tritium) e 5 toscane (Aglianese, Ghivizzano B., Prato, Real Forte Querceta e Seravezza P.). “Balla” però l’Athletic Carpi che venendo inserito nel Girone D, toglierebbe il posto a una lombarda (probabilmente il Tritium) o all’ultima ripecata (la Cattolica). Girone E più sicuro come composizione: ci sarebbero le 10 toscane restanti (Arezzo, Cascina, Follonica Gavorrano, Lornano Badesse, Pianese, Poggibonsi, Pro Livorno Sorgenti, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese e Scandicci), le 4 umbre (Cannara, Foligno, Tiferno e Trestina) e 4 laziali (Flaminia, Montespaccato, OstiaMare e UniPomezia).

A stravolgere il quadro potrebbe essere la mancata ammissione in serie D di una delle squadre in sovrannumero (segnatamente la Sambenedettese) perché comporterebbe il ripescaggio del Grassina (per avere un organico con un numero pari di squadre) e il club toscano finirebbe automaticamente nel girone E. A quel punto il raggruppamento potrebbe essere portato a 20. In questo senso sarà decisivo il pronunciamento del Tar atteso per lunedì 6 settembre.

ORGANICO COMPLETO SERIE D 2021-2022

Questo l’organico completo, al momento, della serie D diviso di regione in regione. Si tratta di 168 squadre alle quali verranno aggiunte in sovrannumero, lunedì, Athletic Carpi, Casertana, Novara e forse Samb (o come detto, il Grassina).

Abruzzo (6): Castelnuovo Vomano, Chieti, Giulianova, Notaresco, Pineto, Vastese.

Basilicata (3): Francavilla, Lavello, Rotonda.

Calabria (5): Castrovillari, Cittanovese, Rende, Sambiase, San Luca.

Campania (14): Afragolese, Cavese, Gelbison, Gladiator, Giugliano 2021, Mariglianese, Matese, Nocerina, Nola, Portici, Real Aversa, San Giorgio, Santa Maria Cilento, Sorrento.

Emilia Romagna (12): Bagnolese, Borgo San Donnino, Cattolica, Correggese, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi.

Friuli Venezia Giulia (1): Cjarlins Muzane.

Lazio (14): Aprilia, Cassino, Cynthialbalonga, Fiuggi, Flaminia, Insieme Formia, Montespaccato, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Rieti, Team Nuova Florida, Trastevere, UniPomezia, Vis Artena.

Liguria (6): Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado.

Lombardia (24): Alcione, Arconatese, Breno, Brianza Olginatese, Brusaporto, Caravaggio, Caronnese, Casatese, Castellanzese, Crema, Desenzano Calvina, Fanfulla, Folgore Caratese, Franciacorta, Legnano, Leon, NibionnOggiono, Ponte San Pietro, Real Calepina, Tritium, Varese, Virtus Ciserano-Bergamo, Villa Valle, Vis Nova Giussano

Marche (6): Castelfidardo, Fano, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Recanatese, Tolentino.

Molise (2): Aurora Alto Casertano, Vastogirardi.

Piemonte (10): Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Derthona, Fossano, Gozzano, RG Ticino, Saluzzo.

Puglia (11): Audace Cerignola, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Casarano, Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura, Virtus Matino.

Sardegna (7): Arzachena, Atletico Uri, Carbonia, Latte Dolce, Lanusei, Muravera, Torres.

Sicilia (10): Acireale, Biancavilla, Dattilo, Giarre, Licata, Fc Messina, Paternò, Sancataldese, Sant’Agata, Troina.

Toscana (15): Aglianese, Arezzo, Cascina, Follonica Gavorrano, Ghivizzano B., Lornano Badesse, Pianese, Poggibonsi, Prato, Pro Livorno Sorgenti, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza.

Trentino Alto Adige (1): Levico Terme.

Umbria (4): Cannara, Foligno, Tiferno, Trestina.

Valle d’Aosta (1): Pont Donnaz.

Veneto (16): Adriese, Ambrosiana, Arzignano Valchiampo, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Delta Porto Tolle, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Martino Speme, Sona, Spinea, Union Clodiense.

Fonte almacco calcio toscano